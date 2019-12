La Spezia - Prima di dare un'occhiata a ciò che succederà negli altri campi della cadetteria in un insolito weekend di pausa per via dell'imminente allerta rossa che sta per calare sull'intera Liguria, lo Spezia tornerà in campo per l'allenamento di sabato mattina. Oggi doveva essere giorno di partita e invece per la rosa aquilotta sarà di riposo e attesa per i risultati delle avversarie, specialmente per il gruppo di quelle che stanno fra la zona calda e la media classifica. Appuntamento dunque per domattina alle 10 al "Comunale" di Follo sempre che la pioggia non lo renda impraticabile e a quel punto è plausibile che lo staff tecnico sposti la seduta sul misto sintetico dell'Intels Ferdeghini. Con la testa al Natale in famiglia ma subito dopo alla partita di Chiavari, programmata per le 21 del 26 dicembre.

Redazione

20/12/2019 11:02:02