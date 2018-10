La Spezia - Folla in piazza Brin per l'addio a Mario Castellazzi, bandiera dello Spezia e icona del calcio italiano con il Catania che sconfisse l'Inter Grazie anche a un suo gol in una partita degli anni Sessanta. Per l'ultimo saluto all'ex calciatore, scomparso domenica sera a 82 anni, si sono radunate alcune centinaia di persone.



Tanti i giocatori aquilotti degli ultimi decenni, da Rossinelli a Frigerio passando per Boggio, Bonanni, Bonvicini, Biloni e Memo tra gli altri. Lo Spezia Calcio ha portato una corona di fiori e il suo stato maggiore: Guido Angelozzi, Luigi Micheli, Roberto Alberti, Luca Maggiani e Leonar Pinto. Moltissimi i tifosi e gli amici di Castellazzi, autorevole commentatore delle gesta aquilotte e ospite fisso degli approfondimenti di Tls. Sul feretro, salutato da un lungo applauso, una maglia della Curva Ferrovia e una casacca dello Spezia che in vita ha indossato per tante volte. Un volo di palloncini bianchi e neri scioglie l'emozione.

A.BO.

03/10/2018 16:36:17