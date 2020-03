La Spezia - SPEZIA-PESCARA 2-0

Marcatore: 3'st aut. Scognamiglio, 15'st Gyasi



SPEZIA (4-3-3): Scuffet; Vignali (21'st Salva Ferrer), Erlic, Terzi, Marchizza; Maggiore, M. Ricci, Mastinu (24'st Acampora); Gyasi, Galabinov, Bidaoui (32'st Di Gaudio). A disp. Krapikas, Angeletti, Ramos, Acampora, Di Gaudio, F. Ricci, Capradossi, Nzola, Bartolomei, Gudjohnsen. All. Italiano.



PESCARA (4-3-3): Fiorillo; Bettella, Drudi, Scognamiglio, Masciangelo; Bruno, Palmiero (17'st Bocic), Melegoni; Galano (32'st Pavone), Maniero (24'st Bojinov), Clemenza. A disp. Alastra, Farelli, Campagnaro, Pavone, Diambo, Crecco, Marafini, Borrelli, Martella, Forte. All.: Legrottaglie.



Arbitro: Ivano Pezzuto (Lecce)

Collaboratori: Di Gioia (Modena) - Rossi (Novara)

IV Uomo: Serra (Torino)

Ammoniti: Drudi, Palmiero, Masciangelo, Maniero, Vignali

Recupero: 1'(pt), 5'(st)

Spettatori: 5mila circa (1450 paganti + 3751 abbonati)

Incasso: 14mila Euro



PRE-PARTITA

20.23 - Il decreto arrivò in serata, non abbastanza presto per allineare Spezia-Pescara alle volontà del governo: se nei comuni inseriti nella "zona rossa" non si potranno disputare, in tutti gli altri è consentito lo svolgimento a porte chiuse. Tutto questo fino al prossimo 3 aprile, mentre il giorno seguente è previsto giusto un attesissimo Spezia-Pisa. Non è detto però che il decreto non venga allungato o modificato, a seconda chiaramente di come andranno le prossime settimane.



20.55 - L'incertezza sulla presenza o meno del pubblico non poteva che incedere nei numeri sugli spalti di questo Spezia-Pescara: alla fine qualche buco in più ma meno di quel che ci si aspettava, guardando la prevendita fino a questa mattina. Vignali ritorna titolare dopo tanti mesi: l'ultima volta fu il 26 ottobre quando lo Spezia batteva la Juve Stabia, all'inizio della sua rimonta. Dal primo minuto dopo tanto tempo anche Andrej Galabinov, che dopo 173 giorni torna finalmente titolare. Spezia con l'elegante divisa casalinga che prevede maglia bianca e pantaloncino nero; Pescara in maglia e pantaloncini gialli.



PRIMO TEMPO

L'ultimo stadio a chiudere è l'Alberto Picco poi per un mese niente pubblico nelle arene sportive italiane su disposizione governativa. Ma siccome il decreto è arrivato soltanto in serata, dalle parti di Viale Fieschi tutto si svolge come da copione, anche se fino ad un'ora prima del fischio d'inizio il dubbio che non facessero entrare nessuno era ben più che lecito. Il rischio di distrarsi da notizie tecnicamente più importanti di un risultato sportivo è tangibile e probabilmente sacrosanto ma Spezia-Pescara vale tre punti come la scorsa e la prossima partita: prendere o lasciare, insomma. La cronaca però sconfessa qualsiasi dubbio: aquile in palla e in partita, desiderose di riprendere immediatamente il cammino, interrotto soltanto nel tempio della più forte e in circostanze già ampiamente commentate. Il primo guizzo della serata arriva dalla sinistra con la serpentina di Bidaoui che finta di convergere verso il centro per poi sterzare sull'esterno e crossare col mancino verso il centro con l'intenzione di servire Galabinov, anticipato. Ma è già, dal principio, un monologo tutto aquilotto con ritmo e transizioni che fanno ben pensare. Va da sè che già al 6' arriva la prima palla gol della serata: con un esterno commovente Matteo Ricci apre di prima per Gyasi che ha spazio sulla fascia: il suo cross basso e preciso trova pronto Maggiore alla deviazione di prima, sfera fuori non di molto, proprio sotto la Ferrovia che apprezza e applaude l'iniziativa. Due minuti dopo ci prova da fuori area lo stesso Gyasi, ma il suo sinistro non ha abbastanza forza e Fiorillo non si preoccupa, mentre al 10' si fa vedere anche il Pescara con Galano che si procura lo spazio per un sinistro in corsa che finisce sull'esterno della rete.



Il Pescara alza il baricentro, Maggiore è il più ispirato e pericoloso.

Un quarto d'ora iniziale a tutto Spezia ma un Pescara paziente prenderà via via le misure agli aquilotti, alzando il baricentro e portando pressing sui portatori di palla: Legrottaglie ha studiato il Trapani, cercando di riproporre sul campo le stesse accortezze che permisero ai siciliani di imbrigliare le aquile, più di quanto abbia fatto il Benevento sabato scorso. La catena Bidaoui-Marchizza ha una marcia in più: i due si scambiano spesso e volentieri di posizione per confondere i marcatori ma è dall'altra parte che lo Spezia propizia la sua seconda palla-gol della serata con la botta improvvisa di Maggiore che scalda i guanti di Fiorillo, bravo a distendersi sulla destra. Aumentano i corner calciati in misura proporzionale ai cartellini gialli che piovono sulle teste dei pescaresi, resisi più aggressivi dopo aver visto lo Spezia fare da subito sul serio: museruola per Maggiore e Mastinu, coloro che più di tutti sanno creare superiorità numerica e inserimenti, spesso letali.



Totale equilibrio, il Pescara usa i cartellini e il palleggio.

All'altezza della mezz'ora la gara si siede un poco, le squadre si studiano un po' di più fino a quando Maggiore passa per vie centrali, prima triangolando con Gyasi poi con Galabinov, imitando la giocata che portò Ragusa ad uno dei due gol segnati a Pisa: tutto perfetto, perccato per suo tiro, troppo centrale per impensierire Fiorillo. Il Pescara palleggia, d'altro canto i giocatori per farlo ce li ha. E così gli uomini di Italiano si trovano per una sera nell'inconsueta condizione di attendere un po' l'avversario: vuoi per strategia, vuoi perché la squadra di Legrottaglie sa stare in campo, i battiti della partita si abbassano e lo spettacolo saluta ben prima del riposo. Maggiore, decisamente il migliore in campo, sradica con personalità una palla dai piedi di Galano che se ne andava a spasso sulla trequarti cercando un pertugio dove infilarsi: l'ultima vicenda del primo tempo è il susseguente contropiede nel quale Bidaoui stoppa alla perfezione prima di essere steso da Masciangelo prima che possa fare danni: ancora un'ammonizione per gli ospiti.



SECONDO TEMPO

Per fare gol bisogna saper preparare la giocata ma una volta arrivati là a fare la differenza è sempre la cattiveria con cui si aggredisce la palla, la fame di vincere, di affermarsi, di lasciare il segno. Se c'è un calciatore aquilotto che più di tutti interpreta queste best practices il suo nome è senza dubbio Giulio Maggiore che fra le tante qualità dimostra di avere sempre i tempi giusti, anche quando, nello stretto, riceve una palla ben addomesticata da Galabinov e prepara un piatto destro che girerà fin troppo, anche se Fiorillo una mano ce la mette, per sicurezza: non sarebbe comunque mai entrata, perché l'effetto l'ha allontanata dallo specchio anziché avvicinarla. Sono passati soltanto 3' dal ritorno in campo e quello del centrocampista dell'under 21 è il preambolo all'episodio che una manciata di secondi più tardi, sbloccerà finalmente la partita: questa volta il cross arriva dalla sinistra dal piede di Matteo Ricci che pesca appostato strateticamente sul secondo palo Galabinov: la torre del bulgaro sarebbe nelle intenzioni un assist interessante per Gyasi ma Scognamiglio è sulla traiettoria e lo anticipa, finendo però per bucare il suo portiere. Dopo diversi scherzetti in maglia Trapani per il difensore centrale di Gragnano una serata storta.



Maggiore meriterebbe il gol ma deve accontentarsi dell'assist: Gyasi suggella il raddoppio.

E potrebbe finalmente porre il sigillo personale alla sua ottima partita Giulio Maggiore, se solo non tirasse addosso a Fiorillo sprecando una sorta di rigore in movimento, al termine di una bell'azione corale degli aquilotti. Nemmeno il tempo di disperarsi per ciò che non è stato e poteva essere, perché poco più tardi arriva il raddoppio, esattamente undici minuti dopo averla sbloccata: ci sono soprattutto gli applausi a scena aperta del pubblico di Viale Fieschi che probabilmente già penserà con dispiacere alle tante partite senza calcio dal vivo, imposte dal decreto governativo per la vicenda coronavirus. Ma intanto esulta per un gol che è il meritatissimo premio di una stupenda giocata che parte da destra, con il cross di Maggiore, il velo superbo di Galabinov dietro il quale spunta, come un eremita, quell'Emmanuel Gyasi che non segnava mai e ora ha deciso non smettere più: suona il quarto d'ora e arriva il sesto sigillo in stagione. Gara indirizzata sui binari giusti, eppure il primo tempo non è stata affatto una passeggiata: al 22' Maggiore è ancora sulla zolla giusta ma conclude però debolmente. Italiano pensa ai riposi e alla lunga trasferta di Castellammare, lontana soltanto tre giorni: fiato a Vignali e Mastinu, dentro Ferrer e Acampora per gli ultimi venti minuti di gara.



Tre punti, quarto posto e distanze ravvicinate. Al Picco solo Spezia-Empoli sarà a porte chiuse.

Basta un gol per riaprirla, è quello che si coglie dalla panchina ospite: d'altro canto il Pescara è ancora vivo e l'ingresso di Bojinov vorrebbe essere un modo per svegliare un po' tutti. Italiano vuole il decimo risultato utile consecutivo al "Picco", gestire il finale senza prendere gol che non fa mai male, evitando acciacchi a risultato pressochè acquisito: inutile dire che la forza delle alternative è in questo momento del torneo uno degli aspetti cruciali se si vuole andare sino in fondo. Per immunizzarsi, basta alzare un attimo il forcing sull'altrui iniziativa: il Delfino, orfano di un vero e proprio produttore di gioco, vacilla. Il tempo trascorre senza patemi, alla lunga il Pescara molla e il finale è tutto aquilotto: tre punti e quarto posto ripreso, a tre lunghezze dalla seconda piazza. Tutto questo prima del coprifuoco al campionato e del mese a porte chiuse: che lo Spezia trascorrerà giocando in trasferte per due volte (Castellammare e Verona) inframezzate dallo scontro con l'Empoli, ad oggi unica partita a porte chiuse che si disputerà al Picco, il prossimo 15 marzo. Poi la B si fermerà per le nazionali e tornerà in campo il 4 aprile, a decreto scaduto. Quel giorno sul calendario c'è un appunto in stampatello: SPEZIA-PISA, ORE 15.

FABIO LUGARINI

04/03/2020 22:18:41