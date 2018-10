La Spezia - "L'Entella resta, ancora una volta, sconcertata di fronte all'ennesimo provvedimento della Figc e della Lega di serie B che oggi hanno rinunciato alla sospensiva, con l'unico obiettivo di allungare i tempi e rinviare la decisione del Tar, visto che erano stati gli stessi soggetti a richiederla dopo aver impugnato la decisione del Collegio di Garanzia del Coni del 19 settembre". Così recita una nota del club ligure, che continua la propria strada verso la riammissione. "Rinunciare alla istanza di sospensione e continuare a non ottemperare ad una decisione del Collegio di Garanzia ormai esecutiva da 20 giorni è una decisione grave che potrebbe avere conseguenze in termini di responsabilità e danni.Oggi abbiamo la certezza che si stia cercando ogni pretesto per tenere l'Entella fuori dalla serie B, continuando a difendere un campionato zoppo, ma comunichiamo alla Figc e alla Lega di serie B che continueremo nella nostra battaglia, tutelandoci in tutte le sedi, se necessario, anche penali".

L'Entella non ci sta: "Si cerca ogni pretesto per tenerci fuori"

