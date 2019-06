La Spezia - Ecco le prime due ufficializzazioni. Dal 1° luglio i giovani Titas Krapikas e Vincenzo Pinto saranno calciatori dello Spezia e partiranno a metà mese per il ritiro di Sarnano con la prima squadra. Classe 1999 il portiere lituano, proviene dalla giovanili della Sampdoria che ha deciso di non rinnovargli il contratto aprendo le porte all'approccio di Guido Angelozzi. Arriva per giocarsi il ruolo da titolare insieme a un numero uno d'esperienza che arriverà a mercato in corso. Il campano classe 2000 è invece un attaccante, cresciuto nel Benevento e con un discreto score nel campionato primavera. Entrambi attendono ancora l'esordio tra i professionist. Titas Krapikas

