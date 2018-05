Juande, Lopez e Augello alle Terrazze per salutare i tifosi

La Spezia - Un ‘martedì con le aquile’ da non perdere quello in programma il 22 maggio presso il Centro Commerciale “Le Terrazze”. A partire dalle 18.30, presso l’infopoint Spigas Clienti, i difensori Walter Lopez e Tommaso Augello e il centrocampista Prados Lopez Juande incontreranno i tifosi aquilotti, un modo per salutare la stagione che volge al termine e conoscere da vicino e scambiare quattro chiacchiere con chi settimana dopo settimana non fa mai mancare il proprio apporto alla maglia bianca, facendo sentire il proprio calore in ogni stadio d’Italia.



I giocatori saranno a disposizione del pubblico per autografi e foto ricordo con i propri beniamini e non mancheranno inoltre innumerevoli sorprese. In quell’occasione, infatti, Spigas Clienti farà

un regalo ai propri clienti e a tutti i tifosi dello Spezia Calcio presenti.

18/05/2018 13:21:44