La Spezia - “Il risultato è stato rotondo ma non dimentichiamoci che all’inizio abbiamo sofferto il fatto di non poterci esprimere come volevamo, soprattutto quando avevamo la palla tra i piedi. Non dobbiamo pensare di cullarci su una vittoria perché dobbiamo crescere e lavorare ancora tanto. Sia a Sassuolo che a Cittadella nei primi venti minuti non abbiamo fatto quanto programmato. Dietro però stiamo dimostrando grande compattezza; non abbiamo concesso quasi nulla al Cittadella. Poi nel secondo tempo abbiamo costruito la nostra vittoria”. Senza l’exploit del Pordenone contro il Frosinone, sarebbe stata dello Spezia di Vincenzo Italiano la copertina della prima giornata di serie B. Non che il tecnico aquilotto ci tenga in qualche modo a venire celebrato.

Anzi. “Stiamo lavorando su aspetti che in precampionato e in ritiro sono venuti meno. I ragazzi rispondono molto bene. Dovevamo crescere dal punto di vista difensivo e lo stiamo facendo, ci sappiamo sacrificare quando c’è da ripiegare tutti nella nostra metà campo. Questa deve essere la base di una squadra che quando è in avanti deve fare male alla prima occasione. Contro il Cittadella abbiamo fatto tutto questo. Da queste prestazioni si possono trarre solo spunti positivi, crescere dal punto di vista mentale e riproporre sempre questa fame”.



Dal punto di vista fisico invece?

“Stiamo bene. Problemi particolari non ce ne sono a parte i soliti. Questo ci rende molto fiduciosi. Lavorare con il gruppo intero è normale che porti vantaggi. Speriamo di continuare a crescere sotto l’aspetto fisico. Anche gente un po’ in ritardo ha risposto bene e ha tenuto botta fino alla fine”.



Con il suo vice Niccolini vi distribuite il peso degli urlacci dalla panchina...

“Al mio staff dico scherzando che le responsabilità non devono essere tutte del mister. I collaboratori richiamano le posizioni e le marcature, è normale. Devono fare in modo che la squadra tenga sempre alta l’attenzione”.



Scuffet-Krapikas, il dualismo è iniziato

“Questa è una dinamica che riguarda anche l’arrivo di Ferrer, un ragazzo di estrema qualità. Sono ragazzi che sono arrivati da poco rispetto ai compagni che erano a lavoro da più tempo. Chiaramente dobbiamo dargli il tempo di ambientarsi, di conoscere le direttive dell’allenatore. Va a fare coppia con un ragazzo molto promettente, di grande qualità. In questo momento ho preferito scegliere lui per questo motivo”.



Delano non è entrato, a che punto lo vede?

“Abbiamo fatto tre gare ufficiali e Delano è entrato con la Pro Patria, ha giocato dall’inizio con il Sassuolo. Sabato abbiamo preferito partire in maniera diversa, in questo momento si stanno allenando tutti bene. Dipende anche dalle caratteristiche dell’avversario le scelte che facciamo. Delano è un calciatore che, come ho sempre detto, ha una qualità straordinaria nell’uno contro uno e grande fisicità. Ma come altri della nostra rosa è al primo anno lontano da casa e l’ambientamento è qualcosa di fondamentale. Nel momento in cui inizieranno a venire fuori, possono veramente esplodere. Siamo qui che attendiamo la loro maturazione”.



Il Crotone è una delle formazioni indicate per il salto i categoria

“Lo scorso anno hanno fatto un campionato notevole nel girone di ritorno. In Coppa Italia contro la Sampdoria e nella prima di campionato hanno mostrato grandi cose nonostante il pareggio. E’ una squadra temibile con questo 3-5-2 molto offensivo e i quinti che chiudono l’azione. Dovremo avere molta attenzione quando loro hanno la palla, sapendo che quando l’abbiamo noi potremo sfruttare e nostre qualità per fare bella figura nella prima in casa davanti ai nostri tifosi. La vittoria di Cittadella va valorizzata”.



Il mercato ha influito su questi giorni di lavoro? Si aspetta ancora qualcosa?

“Noi rimarremo questi al 90-95%. Se viene fuori un’opportunità per arricchire la rosa si vedrà. Ma quelli che affronteranno questo campionato sono questi a grandi linee. Valutiamo qualcosa che possa farci crescere in avanti. Io negli ultimi minuti non si sa mai se possa venire fuori qualcosa di straordinario. A quel punto non penso che il direttore se la farà scappare”.



Già la prima giornata ha portato qualche sorpresa nei risultati

“Da allenatore è il mio primo anno in serie B ma da calciatore l’ho frequentata per stagioni e stagioni. E’ un campionato in cui può accadere di tutto, anche il nostro risultato così ampio penso sia stata una sorpresa per gli addetti ai lavori. Per mantenere un determinato standard bisogna lavorare forte durante la settimana. Io gioisco per Cittadella ma devo pensare subito al nuovo avversario. E’ troppo pericoloso abbassare la guardia, archiviamo e prepariamoci a correre forte e spingere”.



A.BO.

Redazione

29/08/2019 15:40:07