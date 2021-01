Italiano porta subito Saponara con sé: "L'ho visto molto motivato"

La Spezia - Riccardo Saponara non fa in tempo a firmare il contratto di prestito che il pullman dello Spezia gli spalanca le porte. Ci sarà anche lui tra i convocati per la trasferta di Napoli. "Si aggrega da subito, pensiamo possa darci quella personalità, quella qualità e quell'imprevedibilità che a noi a volte manca - dice Vincenzo Italiano prima della partenza -. L'ho visto molto motivato, ne ho avuto un'impressione molto positiva". Difficile pensare che possa partire titolare, ma non è detto a questo punto che non possa trovare l'esordio già domani. "Si aggrega, aspettiamo che cresca di condizione e poi siamo convinti che potrà darci una grossa mano".

A.BO.

05/01/2021 13:34:53