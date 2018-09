La Spezia - E' in programma domani a Roma il consiglio federale della Federazione italiana d'atletica leggera. Tra i punti all'ordine del giorno anche la scelta della sede per i Campionato assoluti individuali edizione 2019, per cui la Spezia si è candidata con il suo nuovo campo sportivo "Alessandro Montagna". Tosta la concorrenza di Grosseto, Jesolo e Bressanone; da queste uscirà l'eletta con il voto dei consiglieri. L'edizione di quest'anno si è tenuta allo stadio Adriatico di Pescara.

