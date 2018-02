La Spezia - Accodarsi alla trattativa che Atalanta e Juventus stanno portando avanti con l'UEFA e organizzare un recupero day a metà marzo. E' questa una delle ipotesi in campo per giocare Bari-Spezia e le altre partite del ventottesimo turno di serie B che sono saltate a causa della neve che ha colpito metà della Penisola. Al di là dell'Appennino, il vento artico Buran ha cancellato non solo la sfida play-off del San Nicola ma anche Cesena-Pro Vercelli, Perugia-Brescia e Pescara-Carpi. Queste si aggiungono a Juventus-Atalanta, anch'essa rinviata per maltempo domenica scorsa.



In questo caso la Lega di serie A avrebbe indicato nel 14 marzo, un mercoledì, la data giusta per scendere in campo. Il problema è la contemporaneità con l'Europa League e Besiktas-Bayern Monaco di Champions League. La sovrapposizione nel palinsesto non piace a chi ha acquistato i diritti televisivi e, in certi casi, anche agli stessi utenti. Se però l'Italia otterrà il via libera, è possibile che anche la serie B a quel punto decida per quel giorno, magari a orari diversi. In alternativa anche ventiquattr'ore prima, martedì 13 marzo, è ritenuta una data idonea.

Per lo Spezia sarebbe la settimana tra la partita in casa contro la Ternana (sabato 10 marzo alle 15) e la trasferta di Perugia (sabato 17 marzo alle 15). A quel punto si potrebbe anche non tornare a Follo per poi dover ripartire solo poche ore dopo, a patto di trovare un campo di allenamento utile in zona umbra. Cosa non facile visti i problemi legati al post sisma. In ogni caso l'indicazione che arriva dalla Lega è di cercare la prima data utile per non creare disequilibri nel calendario.

A.BO.

27/02/2018 18:44:10