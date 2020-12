Inzaghi: "Contro lo Spezia voglio la stessa tigna di Dortmund"

La Spezia - “Testa e cuore allo Spezia, sarà una gara insidiosa da affrontare nel migliore dei modi”. Così Simone Inzaghi alla vigilia della partita con gli aquilotti che per la sua Lazio arriverà dopo l'importante pareggio di Dortmund in Champions. “Quella di domani sarà una partita impegnativa – ha sottolineato Inzaghi – lo Spezia gioca un ottimo calcio e viene da buone prestazioni. Italiano è un ottimo allenatore che sta facendo bene”.

Quanto alla sua squadra il mister biancoceleste ha proseguito: “Dovrò valutare come stanno i ragazzi che hanno giocato a Dortmund, farò le scelte più idonee sapendo che dovremo trovare le motivazioni che abbiamo sempre avuto in Europa. Contro lo Spezia voglio la stessa tigna di mercoledì. Dovremo fare una partita organizzata – ha concluso – sappiamo che sarà una gara impegnativa”.



04/12/2020 14:59:34