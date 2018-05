La Spezia - Le qualificazioni al FIBA EuroBasket Women 2019 passeranno dalla Spezia. Il prossimo 21 novembre si accenderanno i riflettori del PalaMariotti per ospitare l'ultimo decisivo turno eliminatorio della massima competizione continentale della palla a spicchi femminile: chi vince ottiene il biglietto per il vero e proprio campionato Europeo che si disputerà fra il 27 giugno e il 7 luglio 2019 fra Serbia e Lettonia. E' la prima volta nella storia che una partita ufficiale della nazionale maggiore di pallacanestro si svolge nella nostra città, capace di vincere la concorrenza di altre pretendenti che si erano fatte avanti per ospitare il match tra le azzurre di Andrea Capobianco e la Svezia di Lars Johansson, al 42esimo posto nel ranking della FIBA (l'Italia è al 31esimo posto).



Per gli appassionati di pallacanestro di tutta la provincia e di quelle limitrofe, che già avevano potuto apprezzare l'amichevole del settembre scorso tra la Fortitudo Bologna e la Mens Sana Siena (nella foto), l'opportunità di potersi gustarsi a casa propria un match che vale qualcosa di tangibile, grazie al lavoro del presidente della FIP Liguria Alberto Bennati, anche attraverso il delegato provinciale Danilo Caluri e di concerto con il sindaco Pierluigi Peracchini. In questi giorni si stanno definendo i complessi dettagli organizzativi con l'assessore allo sport Lorenzo Brogi in prima linea e mercoledì alla Spezia arriverà, fatto inedito anche questo, il presidente federale, già del Coni, Gianni Petrucci per un sopralluogo alle strutture d'accoglienza e l'incontro con il primo cittadino. Fra le necessità anche l'arrivo di due tribune smontabili che si aggiungeranno per superare le duemila unità, capienza minima per le gare internazionali di basket.

FABIO LUGARINI

14/05/2018 15:50:05