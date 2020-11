Il tifoso ci va giù pesante, "blastato" dall'account dello Spezia Calcio

La Spezia - Un commento vergognoso, subito rintuzzato dall'account ufficiale dello Spezia Calcio. Un utente di Twitter, peraltro non spezzino, evidentemente con poca simpatia per l'Atalanta, ha invitato ieri a "farsi valere" nella partita di sabato usando epiteti poco edificanti nei confronti della squadra di una città che ha particolarmente sofferto la pandemia nella sua prima ondata. Risposta magistrale dai gestori dei social aquilotti. "Il tuo commento è di una tristezza infinita. Non avete rispetto neanche per i morti", ha commentato subito dopo un altro utente.

REDAZIONE

19/11/2020 09:02:27