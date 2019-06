La Spezia - "E poi arriva per davvero quel giorno che mai avresti pensato...". Affida a Facebook il suo saluto alla piazza Leonar Pinto, per due lustri responsabile comunicazione dello Spezia Calcio e prossimo a lasciare per passare al Bari. "Il giorno del saluto, che non è addio, ma che ne ha lo stesso sapore e retrogusto amaro; la stessa sensazione provata da bambino, quella di fine estate, con la scuola alle porte e quel misto di nostalgia e ansia a soffocare il respiro ... - scrive il pugliese - 4000 e passa giorni ... una vita, forse anche qualcosina in più, perché li, in riva al Golfo, il tempo ha un modo tutto suo di scorrere, rallentando nelle albe, nei giochi di luce tra le onde, per poi accelerare di colpo su qualche stretto sentiero tra i boschi che vorticoso corre verso il mare ... un frullato multicolore di istantanee, momenti, sensazioni...un incrocio continuo di vite, racconti, esperienze, stati d’animo... Rimarrà il segno, scavato nel profondo. Sarà per sempre quel brivido lungo la schiena giusto prima di uscire dal tunnel, giusto un sospiro, lo sguardo che volge a destra, quel singolo momento in cui la folla muta in singolo, boato, cuore pulsante ... Grazie vecchio Picco, grazie Spezia...ci rivedremo ‘quando le nuvole tornano a casa’".

Redazione

30/06/2019 09:59:56