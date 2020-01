La Spezia - Dieci anni solari che rappresentano il punto più alto della storia dello Spezia Calcio, quantomeno dalla seconda metà del Novecento in poi. Otto campionati di seguito in serie B, cinque volte agli spareggi per la promozione in serie A, un quarto di finale di Coppa Italia, la Lega Pro sbancata con i tre trofei conquistati nello stesso anno per un record ancora imbattuto. E poi il ritorno di un capocannoniere in cadetteria con la maglia bianca, la costruzione di un centro sportivo per le giovanili e una truppa di ragazzi mandati da Melara a vestire la maglia azzurra in ogni rappresentativa dall'under 15 all'under 21. Un decennio ricchissimo quello che si è chiuso negli scorsi giorni, a cui manca di certo il coronamento della promozione in massima serie per dirsi perfetto. Ma non molto altro.

E' il cuore dell'era di Gabriele Volpi, da qualche anno lontano fisicamente dalle sorti del club ma ancora il motore di una stagione che ad oggi è facile prevedere verrà raccontata ai posteri ancora a lungo. Le sensazioni rimangono personali, i numeri però sono uguali per tutti e aiutano a fare il punto parziale dell'avventura. Intanto è facile notare che gli anni Dieci dei Duemila riconsegnano lo Spezia alla serie B: otto stagioni di seguito sono il record storico di durata. Per trovare una frequentazione così assidua si deve tornare indietro addirittura agli anni Trenta e Quaranta del secolo scorso. Anche allora i bianchi arrivarono a toccare piazzamenti importanti, lontani una manciata di punti dalla serie A. In questo decennio di formule televisive, i play-off promozione sono stati ben cinque.



La partita con più spettatori è Spezia-Latina del maggio 2012 che valse il salto in cadetteria: 10.336 presenti secondo il tabellino, praticamente il sold out per vedere Iunco, Evacuo e Vannucchi mandare in estasi la città. La partita del decennio, è facile dirlo, è però in ogni caso Roma-Spezia del dicembre 2015. Nessuna ha colpito l'immaginario come l'impresa dell'Olimpico con cui gli aquilotti eliminarono dalla Coppa Italia la Roma di Rudi Garcia ai rigori. In panchina c'era Mimmo Di Carlo, che con 81 partite da allenatore è il più presente del decennio e uno dei più significativi per la piazza insieme a Nenad Bjelica e Pasquale Marino. A livello di trasferte invece, i circa 7 mila spezzini per Milan-Spezia di Coppa Italia del gennaio 2014 rappresentano l'apice.

Tra i calciatori svetta Claudio Terzi per numero di presenze, 176 totali, davanti a Francesco Migliore (167) e Filippo De Col (141). Leandro Chichizola merita in ogni caso una menzione a parte perché le sue 141 presenze sono tutte consecutive: nei tre anni da portiere dello Spezia non ha mai perso neanche un minuto di gioco in partite ufficiali. Il bomber è Marco Sansovini con 25 reti in 57 presenze, seguito da Catellani (24), Nenè (21) e Ebagua (20). Anche in questo caso, menzione d'onore per Andrea Catellani che nel 2015 è diventato il quarto calciatore spezzino a laurearsi capocannoniere in serie B.



L'avversaria più volte incontrata nel decennio è invece il Brescia, incrociato ben 15 volte come la Ternana con cui fu oltretutto giocata la Supercoppa Lega Pro della stagione 11/12. A seguire il Cittadella (14 volte) e il Bari insieme al Trapani (13). La bestia nera di questo decennio è invece Matteo Ardemagni, meteora con la maglia bianca ma implacabile da avversario con 7 reti segnate. Dopo di lui Mancuso e Melchiorri a cinque e Sforzini con quattro.

Sempre in tema di gol, il più "giovane" lo ha segnato Samuele Mulattieri a 17 anni, 6 mesi e 15 giorni in un Pescara-Spezia dell'aprile 2018, battendo di qualche mese Maggiore (18 anni e 10 mesi) e Okereke (18 anni e 11 mesi). La rete più "anziana" invece appartiene ad Alberto Gilardino in Spezia-Pro Vercelli del maggio 2018, segnata quando aveva 35 anni e 10 mesi precisi.



La vittoria più larga del decennio è il 5-0 alla Pro Patria dello scorso 11 agosto con Vincenzo Italiano in panchina e le reti di Gyasi, Gudjohnsen, i due Ricci e Burgzorg. In campionato si ricorda un 5-1 alla Pro Vercelli e ovviamente l'1-5 a casa del Livorno del 2012. La sconfitta più pesante è lo 0-6 rimediato dal Novara nel 2013 al Picco che svetta anche sui 5-1 di Trapani e Cesena alla fine dell'era Bjelica. Tra gli stranieri, non posso che essere i croati a farla da padroni. In 14 hanno vestito la maglia bianca in questo decennio: Erlic, Djokovic, Misic, Coric, Brezovec, Sluga, Canadijia, Milos, Situm, Katanec, Datkovic, Orsic, Culina e Klapan.

L'allenatore con più trofei in bacheca è chiaramente Michele Serena che ha ottenuto una promozione inserie B e ha guidato i suoi a sollevare la Coppa Italia e la Supercoppa di Lega Pro, tutto nella stagione 11/12. Infine un dato curioso. Per quattro volte tra il 2010 e il 2019 lo Spezia si è trovato a giocarsi la qualificazione al turno successivo di Coppa Italia con la lotteria dei rigori. In ognuna delle occasioni l'ha spuntata. E' stato così contro il Genoa nel 2014, il Frosinone e la Roma nel 2016 e il Palermo nel 2017.

ANDREA BONATTI

04/01/2020 18:50:20