La Spezia - Il Comune ha trovato i terreni, i privati ci mettono i soldi. Nascerà così il nuovo stadio del Venezia, un gioiello da 18mila posti presentato questa mattina dal sindaco della Serenissima e dal patron Joe Tacopina. "Vogliamo supportare il calcio a Venezia perché crediamo sia un simbolo di rinascita della città", ha detto Luigi Brugnaro prima di lasciare la parola al proprietario del club. "Senza il sindaco Brugnaro non saremmo qui a presentare lo stadio, siete davvero fortunati ad avere un uomo come lui", le parole di ringraziamento di Tacopina al primo cittadino. Il Comune di Venezia ha annunciato che entro novanta giorni metterà l'opera tra quelli di "pubblica utilità" spianando la strada quindi alla realizzazione. Accanto allo stadio sorgerà un albergo, un retail center e una zona commerciale insieme al parcheggio e una viabilità dedicata. Costo totale: 185 milioni di euro. A disegnare l'impianto sportivo lo studio americano di Matt Rossetti. "Sarà la casa del Venezia e dei suoi tifosi, senza la quale è impossibile dare un futuro roseo al club", ha sottolineato Tacopina.

