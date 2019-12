La Spezia - Al "Provinciale" di Trapani il Pisa prende tre punti e rimane a galla. Il tutto sotto il segno dell'ormai quarantenne Davide Moscardelli, capace di una doppietta: prima per lui un gol pazzesco in rovesciata, poi l'unghiata da rapace di area di rigore. Una doppietta che, alla vigilia di Natale, consente al Pisa di imporsi a Trapani e tornare in zona play-off. Nerazzurri avanti dopo un solo minuto con Pinato, raddoppio dell'eterno bomber prima che il Trapani si illuda di riaprirla con il pari di Pettinari.

