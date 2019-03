La Spezia - Era la partita della disperazione e l'ha vinta il Crotone, che supera il Livorno in classifica e per la prima volta da mesi si trova ora fuori dalla zona retrocessione. Una doppietta di Simy gela il "Cabassi" e spedisce il Carpi un passo più vicino alla serie C. Emiliani ora ultimi a 22 punti quando mancano otto giornate e ci sono 7 punti da recuperare per un posto quantomeno nei play-out. Durante e dopo la partita la contestazione dei tifosi.

Il Carpi ha un piede in serie C dopo la sconfitta contro il Crotone

