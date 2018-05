La Spezia - SPEZIA-PARMA 0-2

11’pt Ceravolo, 16’st Ciciretti



SPEZIA (4-3-1-2)

Di Gennaro; De Col, Terzi, Giani, Lopez; Maggiore (13’st Forte), Bolzoni, Pessina; De Francesco (22’st Augello); Gilardino (43’pt Granoche), Marilungo. A disp. Manfredini, Capelli, Ceccaroni, Juande, Corbo, Mora, Awua, Masi, Mulattieri.

All. Fabio Gallo



PARMA (4-3-3)

Frattali; Gazzola, Sierralta, Lucarelli, Iacoponi; Dezi, Scavone, Barillà; Ciciretti (28’st Insigne), Ceravolo, Di Gaudio (38’st Anastasio). A disp. Nardi, Dini, Vacca, Calaiò, Frediano, Da Cruz, Scozzarella, Siligardi.

All. Roberto D’Aversa



Arbitro: Marco Piccinini (Forlì)

Assistenti: Enrico Caluri (Legnano), Vincenzo Soricaro (Barletta)

Quarto ufficiale: Antonio Rapuano (Rimini)



Spettatori: 8.270 (di cui 1991 ospiti)

Incasso: 41.293 euro



Ammoniti: Ceravolo, Gilardino, Lopez

Recuperi: 1’+3’







Pre partita.

La classifica non è neanche da guardare per lo Spezia e i suoi tifosi, oggi si gioca solo per chiudere al meglio la stagione. La Curva Ferrovia chiede di non “scansarsi” di fronte a un Parma con un budget da serie A che però rischia di mancare la promozione diretta se il Frosinone farà punteggio pieno questa sera contro il Foggia. Gli ospiti giocano comunque per il miglior piazzamento play-off possibile, i bianchi solo per fare il guastafeste.



PRIMO TEMPO.

Subito alto il confronto vocale sugli spalti, dove sarà sicuramente partita vera. Lo sarà anche in campo, al settimo minuto è già chiaro dopo che una serie di contrasti decisi a centrocampo lasciano il campo all’intuizione di Maggiore che taglia da destra un passaggio splendido per Marilungo che di sinistro spreca da buona posizione.



Sospetta doppia mano di Di Gaudio, Parma in vantaggio.

Alla prima occasione il Parma passa in vantaggio: doppio colpo di mano di Di Gaudio sulla trequarti che l’arbitro Piccinini non ritiene falloso in nessuno dei due casi, il fantasista ha a quel punto modo di servire Ceravolo che tutto solo in area batte Di Gennaro con un tiraccio centrale. Il Frosinone è ancora bloccato sullo 0-0 dal Foggia e in questo momento gli emiliani sarebbero promossi in serie A.



Mano sospetta in area del Parma, Piccinini ignora di nuovo

Lo Spezia non si abbatte e si butta avanti, trovando buono spazio sulla sinistra. Ma trova anche un’altra decisione da rivedere al 19esimo, quando uncalcio di punizione di De Francesco dal lato corto dell’area viene spizza di testa da Gilardino. E’ Ceravolo ad interrompere la corsa del pallone con un braccio alto: l’arto è chiaramente staccato dal corpo ma non sembra aumentare il volume del corpo. La chiamata comunque è al limite e non premia i padroni di casa. Grandi proteste degli aquilotti e di Fabio Gallo, che viene espulso. Lo Spezia non avrà il suo tecnico in panchina per 70 minuti.

La vera beffa sarebbe però stata la concessione di un rigore a favore del Parma pochi istanti dopo, quando Ceravolo si tuffa malamente in area dopo essere stato lui il protagonista di una trattenuta su un difensore. Si becca invece il giallo, che due minuti dopo tocca anche a Gilardino per un tocco di mano in area con cui l’attaccante provava a indirizzare verso la porta un cross dalla destra.



Gilardino sbaglia il rigore del pareggio

Lo Spezia però c’è. E’ ancora un calcio di punizione dalla sinistra a far tremare il Parma. Va De Francesco e tira secco verso Frattali che non trattiene il pallone, Gilardino lo tocca con un piede ma coglie il palo. La palla torna a quel punto in area dove c’è un tocco di mano di Scavone sul tentativo di tiro di Giani.

Rigore netto. Va Gilardino dal dischetto, spiazza Frattali ma spara altissimo. Mani nei capelli per il numero 10, con la Curva Ferrovia che non la prende affatto bene. Passano cinque minuti e il Foggia va in vantaggio a Frosinone, esplode la Curva Piscina perché in questo momento la serie A si avvicina per il Parma.



Maggiore trattenuto in area, per Piccinini va tutto bene

Lo Spezia ci mette qualche minuto a riprendersi, poi torna a spingere sulla sinistra. Palla in area respinta a due metri dalla porta, Maggiore si coordina per girarla a botta sicura ma Ceravolo alle sue spalle lo tira giù per la maglietta che si allunga in maniera evidente. L’arbitro però ci passa sopra, forse mal posizionato, ma anche in questo caso l’episodio è più che dubbio. Sarebbe stato peraltro il secondo giallo per l’attaccante con la conseguente espulsione. Il “Picco” è letteralmente inferocito per la conduzione di gara.



Fuori Gilardino, la sua partita è già finita

A due minuti dalla fine del primo tempo la partita di Alberto Gilardino è finita. Dopo il rigore sbagliato il numero 10 non si è più ripreso e Chiappara lo richiama in panchina per dare spazio e Granoche. Lo accompagnano fuori anche una buona dose di fischi da parte del pubblico spezzino insieme ai cori di scherno di quelli ospiti (“Gilardino uno di noi”). Davvero un brutto modo di chiudere con il calcio se questa fosse stata la sua ultima partita. Finisce così il primo tempo di una partita con i nervi tesi.



SECONDO TEMPO.

Lo Spezia vuole vendere cara la pelle e torna in campo con foga. De Francesco va in slalom sulla trequarti ma non può servire Marilungo abbattuto al limite, ne esce un angolo su cui Piccinini ferma tutto per un fallo di Pessina che anche in questo caso protesta. Al quinto minuto Lopez scodella dalla sinistra, la palla attraversa tutta l’area dove Maggiore può colpire al volo sbagliando un’occasione davvero d’oro. Brividi sulla schiena di D’Aversa.

Un minuto dopo ci prova Ciciretti a chiudere il discorso con una botta da fuori area che chiama Di Gennaro ala respinta corta su cui si butta Iacoponi che coglie il palo ma da posizione di fuorigioco.



Dentro anche Forte, più peso in avanti.

Primo cambio tattico al 13’ della ripresa. Fuori Maggiore e dentro Forte; lo Spezia rimane con il 4-3-1-2 ma è Marilungo a piazzarsi dietro alle punte con De Francesco che va a fare la mezzala. I bianchi hanno adesso più propensione offensiva a centrocampo e più forza fisica in attacco. I ritmi sono comunque scesi in questi ultimi minuti e la cosa va a tutto vantaggio del Parma che deve amministrare.



Errore fatale, il Parma raddoppia

Ma l’errore di Pessina è gravissimo, palla persa a centrocampo che fa scattare il tre contro due con Ciciretti che scarica per Ceravolo che tira trovando pronto Di Gennaro. La palla torna a Ciciretti che in qualche modo insacca nonostante l’intervento di un difensore sulla linea. Altro cambio: dentro Augello per un De Francesco che ha speso tanto e fatto un’altra ottima partita.



Frosinone in vantaggio, il gelo della Curva Piscina

Ora orecchie alle radioline, perché a Frosinone c’è il pareggio di Paganini e cinque minuti dopo il vantaggio con un autogol di Rubin. Succede che adesso la tifoseria ospite si chiude in un silenzio nero mentre il popolo aquilotto si rianima di colpo. La partita del campo non conta più, conta quello che succede sugli spalti. I parmigiani rispondono agli sfottò mentre le squadre si allungano e il pallone corre da trequarti a trequarti. Ma quello che succede al “Picco” è contorno di quello che si trasmette da Frosinone ormai. Ultimi dieci minuti di partita in cui le squadre non rinunciano a giocare nonostante tutto.



Pareggio del Foggia, il Parma promosso al “Picco”

L’incantesimo che scende sul “Picco” alle 22.01 si scioglie alle 22.22 quando Floriano segna il pareggio del Foggia. Il Parma torna secondo e quindi in serie A da questa sera. Esultano in Curva Piscina per questo finale al cardiopalma. Triplice fischio di Piccinini mentre al “Benito Stirpe” si gioca ancora. Finisce anche lì dopo una manciata di secondi, emiliani promossi in serie A. La festa degli ospiti che gli ultras aquilotti avrebbero voluto evitare si materializza di fronte ai loro sguardi. Lo Spezia esce dal campo con passo mesto, dalla curva arrivano fischi. Non è un bel finale di stagione per i bianchi.



ANDREA BONATTI

18/05/2018 22:32:26