La Spezia - Si è concluso di recente il campionato, e i tiratori spezzini sono pronti per raggiungere il Tiro a Segno di Bologna dove dal 25 al 29 luglio si svolgeranno le finali del Campionato italiano. Quest'anno hanno raggiunto la qualificazione numerosi atleti, dal settore giovanile sino ai master. Per le specialità a 10 metri ad aria compressa troviamo qualificati: Lucrezia Vigna categoria allievi carabina, Emma Sophia Benetti categoria allievi pistola, Eros Giannarelli categoria allievi pistola, Maria Vittoria Filippi categoria ragazzi pistola, Valentina Giuntoli categoria juniores pistola, Edoardo Filippi categoria juniores pistola.



Ad aggiungersi al settore giovanile, sempre nelle discipline ad aria compressa da aggiungere Elisabetta Barbieri, Elisabetta Deidda, Caterina Tesconi nella categoria Master donne pistola, qualificate sia individuali che di squadra.

Per la categoria Uomini, Simone Passini sempre nella specialità di pistola. Nelle discipline a 25 metri Edoardo Filippi Juniores in pistola sportiva, Alice Cannarsa, Rachele Cozzani e Valentina Giuntoli come squadra di pistola sportiva Juniores donne. Elisabetta Deidda nella pistola sportiva Master donne. Nelle discipline a 50 metri da segnalare Luca Battaglia e Luca Ravenna entrambe Juniores nella carabina libera a terra, ancora Luca Ravenna nella carabina libera tre posizioni qualificato sia individuale che a squadre con Luca Battaglia e Marco Bonora sempre nella carabina libera tre posizioni.



Sempre sulla distanza dei 50 metri ma nella specialità di pistola libera uomini Niccolò Mattioni. "Mai come quest'anno si era raggiunto questo obiettivo con un numero così elevato di atleti — spiega il Presidente della sezione Marco Castellini - soprattutto nel settore giovanile a conferma dell'ottimo lavoro svolto dai tecnici della scuola tiro, Mauro Lorenzetti per le carabine ed Andrea Brilli per le pistole. Questo risultato, che si aggiunge alla recente qualificazione della Liguria al Trofeo delle Regioni - continua Castellini - ci riempie di orgoglio e dimostra, ancora una volta, la qualità del lavoro svolto da tutti partendo dalla dirigenza passando per la segreteria i tecnici ed ovviamente gli attori principali che sono i nostri atleti. La nostra scuola tiro ha avuto un incremento esponenziale negli ultimi anni, contando tra carabine e pistole trenta atleti iscritti, affiancando la sezione della Spezia a città molto più grandi e blasonate. La partenza ormai è imminente, i ragazzi stanno concludendo la preparazione quindi non mi resta che fare a tutti gli atleti un grosso in bocca al lupo per un grande finale di campionato".

P.V.

23/07/2018 12:41:13