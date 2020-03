La Spezia - Sentire ancora cantare quella canzone è un tuffo al cuore. Per chi c’era, per chi ha l’occasione di cantarla per la prima volta ma l’ha già nel suo repertorio. Perché Massimiliano Guidetti è stato il simbolo di un’epoca così lontana e così vicina. Per tutti indimenticabile. Stasera Max era ospite del club, premiato come succede per una vecchia bandiera in occasione di ogni partita casalinga. E allora, oggi e per sempre “Massimiliano dacci una mano!”.

A.BO.

04/03/2020 22:00:24