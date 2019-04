La Spezia - A David Okereke sono stati applicati cinque punti di sutura alla caviglia destra. Il calciatore nigeriano è rimasto ferito nel primo tempo a causa di una scivolata del difensore Gyomber che lo ha colto durante una ripartenza. L’arbitro Marini di Roma ha ritenuto in quell’azione di non assegnare né il fallo e neanche il cartellino giallo. Sarebbe stato il secondo per il difensore ospite. Okereke rischia di saltare almeno la partita di Palermo.

Questo sito utilizza cookie di profilazione, anche di terze parti, per fornirti servizi e pubblicità in linea con le tue preferenze. Se chiudi questo banner ne accetti l'utilizzo. Per maggiori informazioni su come modificare il consenso e le impostazioni dei browser supportati leggi l'informativa OK