La Spezia - Lamanna 6 - In pratica deve intervenire solo nella seconda metà della ripresa. Attento nelle uscite, più propenso delle altre volte a uscire dalla porta.



Vignali 6,5 - Composto nel presidiare la fascia, a volte stringe molto al centro ma tutto sommato rischia poco.



Terzi 7 - Va lui ad eccepire su quella trattenuta a Gyasi che fa imbestialire il Picco. Tiene ferma la linea e prova il lancio.



Capradossi 6 - Si trova di fronte Sadiq come quattro anni fa all’alba delle rispettive carriere, se lo lascia scappare una sola volta ma è decisiva.



Augello 6,5 - Generoso e inesauribile, a sinistra si alternano i tre attaccanti e lui c’è sempre per tutti.



Maggiore 7 - Tenace nel provare il tocco di prima in un centrocampo altrimenti lavoratore. Si spreme fino all’ultima energia e per poco non trova il gol vittoria nel finale



Bartolomei 6,5 - Oggi gioca regista portando le sue caratteristiche nel ruolo, ovvero il raddoppio feroce e la forza fisica.



Crimi 6,5 - Spinge sul settore mezzodestro del Perugia, che rincula di conseguenza. Positivo rientro dal primo minuto dopo un po’ di tempo (dal 27’st De Francesco 6 - Entra con personalità ma attorno ha tanti compagni stanchi)



Gyasi 7 - Si impadronisce della fascia e mette paura a Mazzocchi, scatenando il pasticcio che porta al gol e servendo l’assist.



Okereke 6,5 - C’è il suo sigillo anche questa volta sulla partita. Marino lo tutela pochissimo però è per poco non esce dal campo con una gamba sola.



Da Cruz 6,5 - La solita minaccia per la difesa avversaria, imprevedibile con la palla tra i piedi. Non trova la porta nei due tiri che si costruisce (dal 34’st Pierini sv )





Pasquale Marino 7 - Il Perugia infoltisce le fasce e aspetta per tutto il primo tempo. Poi nella ripresa dentro Verre per provare a fare qualcosa. Insomma la partita la fa lo Spezia, forzando un avversario molto coperto è chiuso fino alla fine. La squadra spende tanto e arriva in fondo con la forza dei nervi, giocando il pallone con intelligenza. Alla fine una sbavatura costa i tre punti, ma cosa si può eccepire della prestazione?

ANDREA BONATTI

27/04/2019 21:15:41