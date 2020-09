Gudjohnsen in prestito all'Odense

La Spezia - Lascia l'Italia, almeno per una stagione, Sveinn Aron Gudjohnsen. Il 22enne islandese, dopo la promozione in serie A, si trasferisce in prestito all'Odense BK, formazione del campionato danese. "Ci serviva un centravanti forte fisicamente, siamo molto contenti di averlo trovato in lui", lo ha presentato oggi il direttore sportivo Michael Hemmingsen. "Ho detto subito sì all'Odense, sono molto motivato e spero di segnare tanti gol per tenere la squadra nelle prime posizioni". Con lo Spezia ha un contratto fino al 2022

REDAZIONE

13/09/2020 18:00:51