Grosso: "Ci serve continuità per fare qualcosa di bello"

La Spezia - "Avremo le qualità per affrontare lo Spezia nel modo giusto". Fabio Grosso dalle stalle alle stelle, negli ultimi turni il suo Bari è decollato e adesso vede la seconda piazza a 5 punti di distacco. E con il Frosinone falcidiato dalle squalifice... "Abbiamo qualche acciaccato, abbiamo speso tanto nella scorsa partita e fatto un lungo viaggio di rientro. Oggi avrò le idee più chiare in merito alla formazione da mettere in campo domani. A volte siamo mancati quando c'era da confermarsi. Lo Spezia è in un momento di forma ottimale, viene da una partita in cui hanno fatto molto bene. Hanno la migliore difesa del campionato e sono l'emblema di come si può partire in sordina e trovare tanti punti per giocarsi il proprio campionato".

"Siamo consapevoli delle qualità dello Spezia, del fatto che hanno armi per metterti in difficoltà. A noi serve continuità per fare qualcosa di bello, dobbiamo avere voglia, determinazione e la capacità di imporre il nostro gioco. A Terni affrontavamo una squadra in difficoltà e quando abbiamo preso campo abbiamo accentuato le loro difficoltà. Dovremo essere più attenti nel possesso palla domani sera, sapendo che la gara sarà lunga".

REDAZIONE

26/02/2018 13:51:45