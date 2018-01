La Spezia - "Lo Spezia mi ha fatto sapere che non avrebbe avuto intenzione di liberarmi e io lo rispetto molto, perché la scorsa estate aveva tante offerte per farmi partire dopo un buon campionato e invece ha deciso di fare uno sforzo per tenermi". E' lo stesso Pablo Granoche a placare i bollenti spiriti dei tifosi del Nacional di Montevideo e della sua dirigenza. Intervenuto alla trasmissione radiofonica "Último al Arco" di Sport 890, el Diablo ha messo un punto al corteggiamento della squadra della sua città natale. Non sarà un giocatore dei Tricolores, almeno in questa sessione di mercato.

"Mi hanno detto che se ne potrà parlare più avanti, ma assolutamente non adesso". A contattarlo era stato direttamente l'allenatore Alexander Medina per capire se c'era una possibilità di averlo con lui. "Ho sempre pensato che sarei tornato al calcio uruguaiano prima o poi, ma fino ad oggi non c'era mai stata la possibilità concreta. Non si può mai dire, è un'ipotesi che non scarto per il futuro".

19/01/2018 08:58:19