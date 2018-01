La Spezia - E' destinato a cadere nel vuoto il corteggiamento del Nacional per Pablo Granoche. Sarebbe in arrivo in Europa il procuratore Pablo Betancur, che ha favorito l'arrivo in Italia di tanti sudamericani di valore, per cercare di sbloccare la situazione. Ma lo Spezia non ha alcuna intenzione di privarsi di uno dei suoi attaccanti di punta: Granoche dunque rimarrà a meno di offerte importanti che però non sembrano essere le corde del club di Montevideo.

A questo punto el Diablo può puntare a diventare lo straniero più prolifico nella storia della maglia bianca. E' infatti in questo momento a quota 16 gol in 58 partite con lo Spezia, tutte segnate nel campionato di serie B. Insegue il recordman assoluto, ovvero il suo ex compagno Nenè. Il brasiliano ha chiuso la sua esperienza in estate con uno score di tutto rispetto: 21 marcature in 71 apparizioni. Di queste sono ben 20 quelle arrivate in campionato, di cui una nei play-off contro l'Avellino. Prima però Granoche dovrà superare un altro calciatore straniero, anche lui protagonista dell'epoca contemporanea. Si tratta del nigeriano Giulio Ebagua che vanta 20 reti in 53 presenze da giocatore dello Spezia. Importante lo score di Ebagua in Coppa Italia, in cui ha raccolto 4 reti in cinque partite totali.



Per quel che riguarda la serie B, impossibile non ricordare un altro nigeriano che si distinse nella sciagurata stagione 2007/08. Issah Eliakwu tenne alta la bandiera di uno Spezia condannato, eppure mai domo, andando in rete per 7 volte: suo l'ultimo gol prima del fallimento in una partita dolorosissima finita 2-2 contro il Grosseto. Sono sette i sigilli anche per Josip Brezovec, che con 15 assist in 55 uscite è rimasto impresso soprattutto per la capacità di far segnare gli altri. A partire da Mario Situm, che con 8 centri è stato anche lui tra i più continui ad entrare nel tabellino dei marcatori con la maglia bianca in questi anni in cui lo Spezia ha tenuto un respiro più internazionale che in passato.

Tornando a Pablo Granoche, come ricorda il sito della Lega B l'uruguaiano è arrivato a quota 95 sigilli in serie B e potrebbe in questa stagione diventare il primo straniero a toccare quota cento. Per la verità sarebbe almeno a 97 se gli fossero stati convalidati i due gol non visti la scorsa stagione contro Brescia e Frosinone, con il pallone che aveva superato la linea di porta al di là di qualsiasi dubbio. Il tempo per rifarsi non manca.

