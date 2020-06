Girovagando 2020, si comincia dai colli lunensi

La Spezia - Girovagando 2020 è un’iniziativa ideata dalle Guide Turistiche abilitate di Agtl (Associazione Guide Turistiche della Liguria sezione della Spezia) che condurrà in suggestivi itinerari nel nostro bellissimo territorio che solitamente restano al di fuori dai tradizionali percorsi turistici. Girovagando 2020 promuoverà un turismo di prossimità, valorizzando luogh vicini in cui sarà possibile trascorrere in serenità del tempo all’aria aperta, divertendosi a scoprire tesori locali che forse molti ancora non conoscono. Primo itinerario in programma, a partire dal 20 giugno, sarà “Supraluna: castelli e borghi delle colline lunensi” e avrà come tema l'area dei colli sopra l'antica Luni, con i suoi suggestivi borghi ricchi di storia e di fascino. Tutte le visite si svolgeranno in piena sicurezza nel rispetto delle vigenti norme sanitarie ed avranno un costo di 10 euro a persona. Prenotazione obbligatoria e informazioni: telefono e whatsapp: 333.433.68.23 mail agtl.laspezia@gmail.com, profilo FB: guide turistiche Liguria.

09/06/2020 10:20:48