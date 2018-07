La Spezia - Ci prova Aldo Spinelli a convincere Alberto Gilardino a giocare per un'altra stagione. L'attaccante, che a giugno ha salutato la maglia bianca con i fischi per il rigore sbagliato contro il Parma, ha appena finito il corso da allenatore che a settembre potrebbe dargli la possibilità di allenare tutte le squadre giovanili e le professionistiche fino alla serie C compresa. Nel frattempo, il campione del mondo potrebbe accettare le lusinghe del Livorno, che offre la prossimità a Coverciano e a Forte dei Marmi (dove Gilardino vive) come motivi in più per accettare. I segnali che l'attaccante voglia continuare ancora ci sono tutti: al momento ha chiesto e ottenuto di potersi allenare con il Real Forte Querceta.



Ma tutti gli obiettivi dei toscani sono oggi in qualche modo legati allo Spezia recente. Continua serrata la corte a Francesco Forte, destinato a lasciare l'Inter a titolo definitivo e a cui Angelozzi ha detto in pratica no nella trattativa per la cessione di Mulattieri. Il romano ha mercato in serie B e anche all'estero. Ultima pista è quella che porta a Niccolò Giannetti, anche lui destinato a lasciare il Cagliari dopo alcune stagioni intramezzate dal prestito infruttuoso in aquilotto. Saltato a gennaio il passaggio all'Entella per un intoppo burocratico, la cadetteria chiama ancora il senese.

A.BO.

22/07/2018 16:29:03