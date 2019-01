La Spezia - Tre allenatori, due direttori sportivi, tanti giocatori nuovi e tanta instabilità. Era un terremoto continuo lo Spezia in cui giocava Agostino Garofalo sei anni fa ormai. Una squadra con grandissimi nomi, con il senno di poi forse la più forte di tutta l'era Volpi. In campo però non seppe mai esprimersi per quanto valeva, e allo stesso modo non riuscì mai a stabilire un legame forte con la piazza. Il confronto con lo Spezia di oggi, con tanti giovani e tanti prodotti della gavetta calcistica, da questo punto di vista è impietoso.

"Con il senno di poi dico che con tanti nomi importanti, in B non si va lontano", il commento del terzino sinistro oggi al Venezia ieri a margine del pareggio che ha chiuso il primo turno di ritorno del campionato. "I campioni fanno la differenza in serie A, mentre in B conta il gruppo e il gruppo va formato presto per riuscire a fare un buon campionato. Bisogna aiutarsi in campo l’uno con l’altro, e noi quell’anno lo abbiamo fatto poche volte", l'analisi di Garofalo.

"Sì pensava molto per sé stessi, ognuno coltivava il proprio orticello per così dire. E questo non ha permesso di esprimere il potenziale immenso di gente come Antenucci, Okaka e Di Gennaro solo per citarne alcuni. Solo Sansovini riuscì a fare grandi cose. Quando poi i risultati non arrivano, subentra la crisi, cambiano gli allenatori... e tutto va di conseguenza. E' stato un anno un po’ così, ma serbo un grande ricordo della piazza".

A.BO.

22/01/2019 16:00:24