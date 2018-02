La Spezia - "Potevamo vincerla noi, ma ci hanno provato anche loro. E' un campo difficile, anche come ambiente e questo forse pure per colpa mia che qui ho giocato. Abbiamo reagito bene al gol, purtroppo arrivato per un'altra palla persa a centrocampo. Ma siamo quadrati, abbiamo caratteristiche importanti per questo campionato di serie B". Fabio Gallo è globalmente soddisfatto del pari di Novara, arrivato dopo lo svantaggio firmato da Puscas. Interrogato sui singoli, il tecnico di Bollate non si nasconde: "Moscati è un ottimo giocatore, ha capacità di inserirsi, siamo riusciti a contenerlo rispetto alla gara di una settimana fa ma ho visto comunque cose positive. Bolzoni rigenerato? E' arrivato a Follo in una condizione fisica e mentale non buona, abbiamo lavorato tanto insieme. Ha qualità morali straordinarie, per quanto riguarda le abilità tecniche, per lui parla il suo passato, prima degli infortuni in serie. Mastinu è un ragazzo che arriva dalla gavetta, e quindi sfrutta ogni occasione che gli viene data. E' stato bravo anche oggi, come è stato bravo Forte, sono contento perché ho attaccanti bravi e la mia capacità è che siano sempre pronti quando vengono chiamati in causa. In B ci vuole organizzazione, furore e oggi ho visto due formazioni che lo hanno mostrato".

FABIO LUGARINI

17/02/2018 17:22:39