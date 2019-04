La Spezia - Con il gol pesante alla sua maniera, sale a quota cinque in stagione regolare con la voglia matta di non fermarsi nelle prossime decisive gara. Ai microfoni di Dazn è proprio lui, Andrej Galabinov a commentare a caldo la vittoria aquilotta al cospetto di un Ascoli tradito dall'espulsione shock di Ninkovic. "Come sto? Sono in formissima, ho avuto qualche problema fisico ma adesso ci sono. E come me, è pronta tutta la squadra a giocarsela per il nostro obiettivo. Dobbiamo andarci a prendere i playoff".

F. LUGARINI

14/04/2019 17:05:20