La Spezia - Un’amicizia di lunga data tra Gabriele Volpi, patron dello Spezia, e Antonio Gozzi, proprietario dell’Entella. Si sono ritrovati sugli spalti del Comunale di Chiavari per la sfida tra le due squadre liguri. Infornata di dirigenti e consiglieri aquilotti in riviera: il presidente Stefano Chisoli, Arnaldo Faita, Stefano Mei. Accanto a loro la vicesindaca Manuela Gagliardi.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per offriti servizi in linea con le tue preferenze ed in alcuni casi per inviare messaggi pubblicitari. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all’uso dei cookie. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie Clicca qui OK