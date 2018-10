La Spezia - L'armature di metallo ben visibile, una ragnatela di ferri arruginiti che "decorano" l'esterno dello stadio "Armando Picchi" di Livorno. E' lo scenario che si sono trovati di fronte i tifosi dello Spezia ospiti dell'impianto toscano al momento dell'ingresso. Il calcestruzzo armato deteriorandosi ha portato alla luce la struttura sottostante, poi ritoccata con un antiruggine rosso. Impianto inaugurato in periodo fascista, come il "Picco" e tanti altri stadi italiani, non solo di serie B, attende evidentemente un bel restyling.

