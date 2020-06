Federico Dionisi arbitro di Chievo-Spezia

La Spezia - Sarà Federico Dionisi a dirigere la sfida del "Bentegodi" tra le Aquile di Vincenzo Italiano e i padroni di casa del Chievo Verona. L'incontro, in programma venerdì 26 giugno, e valido per il 30° turno del campionato, vedrà come assistenti Mattia Scarpa della sezione di Reggio Emilia e Robert Avalos della sezione di Legnano; quarto ufficiale sarà Giovanni Ayroldi della sezione di Molfetta.

Redazione

24/06/2020 19:26:33