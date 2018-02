La Spezia - Un Galabinov incontenibile e una squadra bianca in difficoltà in difesa, l'anno scorso Mimmo Di Carlo visse Novara-Spezia sulla panchina degli ospiti e rimediò una sconfitta per 2-1. L'ennesima della lunga teoria di brutti risultati degli aquilotti al "Piola" soprattutto nell'epoca del sintetico. Segnarono Macheda e appunto Galabinov, in mezzo una bella rete di Granoche a illudere. In campo c'erano Chichizola, De Col, Valentini, Terzi, Ceccaroni, Sciaudone (18'st Maggiore), Djokovic, Errasti (1'st Signorelli), Mastinu, Granoche e Piu (18'st Piccolo).

Quattro sconfitte negli ultimi quattro incroci la dicono lunga sull'indigeribilità della trasferta piemontese per lo Spezia. Partita di lunghissima tradizione che si avvia verso il secolo di vita visto che la prima fu giocata addirittura nel 1921. Storicamente gli aquilotti fanno bene solo quando segnano tanto. L'ultima gioia - si fa per dire, visto il pareggio subito nel finale - è il 3-3 del 2004 con doppietta di Coti e gol di Bordin; in panchina Alessandrini che scelse Rubini, Lizzori, Bordin, Bruni, Tricarico, Anaclerio (26’st Napolitano), Fabiano, Matteassi (45’st Rizzo), Veronese, Guidetti (38’st Alessi) e Coti. L'anno prima acuto esterno per 2-4 con reti di Matteassi, Mendil e doppio Veronese. dentro Moreau, Ficagna, Geraldi, Lizzori, Fabiano, Tricarico, Matteassi (28'st Napolitano), Coti, Veronese (39'st Beltrame), Alessi (10'pt Mendil) e Previtali. In panchina ancora Alessandrini.

A.BO.

13/02/2018 15:35:51