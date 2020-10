La Spezia - Lo Spezia non è alla ricerca di un nuovo centravanti nelle ultime ore del calciomercato. E' quanto si coglie delle intenzioni del club a poche ore dalla fine della finestra estiva per le trattative. L'infortunio di Andrej Galabinov non spinge a mutare un equilibrio nel reparto offensivo che a questo punto non prevede un ulteriore centravanti di struttura e posizione. Il condizionale è d'obbligo, visto che dalla mattina c'è tutto lo stato maggiore aquilotto presso l'Hotel Sheraton Milan San Siro. Ma alle viste non ci sarebbero occasioni irrinunciabili tali da stravolgere questo indirizzo, fermo restando che attaccanti d'esperienza rimasti senza squadra non mancano sul mercato.

L'unico obiettivo rimane dunque M'Bala Nzola, che però non si sbloccherà prima dei prossimi giorni. In queste ore il Trapani è stato dichiarato dal giudice sportivo Pasquale Marino (un caso di omonimia) escluso "dal campionato di competenza" dopo non essersi presentato a Catanzaro per la seconda giornata di campionato. Nei prossimi giorni i calciatori della rosa granata saranno svincolati d'ufficio e lo Spezia potrà intavolare una trattativa con il calciatore da free agent.

Nel frattempo si attendono le 48 ore canoniche prima di sottoporre Galabinov agli esami medici del caso. Il problema dovrebbe riguardare il retto del quadricipite della gamba destra secondo una prima anamnesi. Lo stesso infortunio che ha colpito Marchizza nella parte finale della scorsa stagione, ma in questo caso si spera che il problema sia meno grave rispetto a quello occorso all'ex romanista. Lo si saprà solo dopo gli esami strumentali attesi per domani o al più tardi mercoledì.

ANDREA BONATTI

05/10/2020 14:40:25