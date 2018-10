La Spezia - Giovanissima solo 11 anni, ma con un futuro sportivo splendido ed un “mestiere” per le mani.

Grande speranza per l’equitazione spezzina e Nazionale, Micaela Mariuccia Marras è figlia di Francesco Marras, noto istruttore ed uno dei pochi con un Master di terzo livello per il salto ostacoli e di Micol Siri Amazzone ed istruttrice di secondo livello oltre a diresponsabile Liguria per la categoria Dressage.

Cresciuta in scuderia e seguendo i genitori in gara, ha iniziato da piccina a montare a cavallo per poi arrivare alle prime gare ed iniziare ad conquistare vittorie e podi sempre più di grande prestigio.

Non ultimo insieme al suo inseparabile e super pony Vidocq de Gineau ha vinto qualche giorno fa il Trofeo pony silver presso la Scuderia Sporting Le Poiane.



Oltre a Micaela Marras ottime le prestazioni degli allievi Virginia Verdiglione con Iaco che ha vinto il trofeo cavalli emergenti e Beatrice Mammi con Apache Fance Seugne

che si è aggiudicata la categoria LBP 80!

