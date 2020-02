La Spezia - I cori ai giocatori sono ancora un miraggio. Però quello a Vincenzo Italiano è scattato spontaneo ad un certo punto, ed è cresciuto di bocca in bocca. “Dovete immaginare come sono stato nel periodo nero della squadra. Gli insulti che ricevevo dalla zona dietro la mia panchina, sapere che anche i miei ragazzi erano il bersaglio. Qualcosa che mi hanno fatto stare male. Io lo so che i tifosi vogliono subito i risultati, sono nel calcio da anni e non c'è niente che non capisco. In quei momenti volevo solo far cambiare idea a tutte quelle persone".

Ora è arrivato il momento in cui il Picco lo chiama per nome: Vincenzo! Vincenzo! "Oggi quel coro mi rende orgoglioso. Mi dicevano che qui gli allenatori vengono tritati, che è una piazza impossibile, che non c'è tempo per completare un progetto. Io mi sono messo a lavorare a testa bassa e oggi finalmente sono contento di vedere questo legame. La curva è quasi gremita, ormai gli spazi vuoti sono sempre meno. E questo rimane uno dei nostri obiettivi".

A.BO.

15/02/2020 22:00:54