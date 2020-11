E' iniziato lo smontaggio delle barriere dal settore distinti

La Spezia - Sarà il primo settore privo di barriere dello stadio "Alberto Picco". O meglio, le barriere rimarranno ma ad altezza minima di regolamento. Un po' si vedono allo Juventus Stadium, per intenderci. Sono iniziati oggi i lavori per lo smontaggio ed il prelievo delle paratie in plexiglass che dividono il settore distinti dal campo di gioco. Saranno accorciate e riposizionate nelle prossime settimane, garantendo migliore visibilità sia al pubblico (quando potrà tornare a sedersi sugli spalti...) che alle telecamere di Sky e DAZN che richiedono di poter inquadrare la linea del fallo laterale e l'area tecnica.

In contemporanea, operai al lavoro per iniziare a posizionare i nuovi proiettori potenziati sulle torri faro che porteranno l'illuminazione a soddisfare i criteri infrastrutturali delle licenze nazionali per la serie A. Il costo delle opere è stato anticipato dallo Spezia Calcio, ma il Comune della Spezia rifonderà la spesa tramite un apposito mutuo sottoscritto per finanziare le migliorie all'impianto di proprietà pubblica.

A.BO.

02/11/2020 17:49:07