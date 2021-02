E' ancora Nzola il più lontano dal rientro, Terzi e Marchizza pronti

La Spezia - Riscaldamento tecnico, situazioni offensive e partitelle finali a campo ridotto, questo il programma odierno per lo Spezia Calcio sul terreno di Follo. Seduta a cui hanno preso parte anche Terzi e Marchizza, di nuovo in gruppo, lavoro differenziato invece per Ferrer, Piccoli e Mattiello. Nzola prosegue il percorso di recupero personalizzato.

REDAZIONE

03/02/2021 18:03:48