La Spezia - La lesione di primo grado al retto femorale della gamba sinistra è ancora da lasciare alle spalle, sia per Bidaoui che per Simone Bastoni. Il mancino è out dalla seconda metà di dicembre e lavora ancora a parte tra piscina e palestra per superare il problema. Come annunciato da Guido Angelozzi, lo Spezia potrebbe dunque tornare sul mercato per un terzino sinistro entro la fine della sessione di gennaio. Fermo restando le ottime prestazioni di Marchizza nel ruolo e la presenza di Ramos, negli scorsi giorni sarebbe stato proposto Leonardo Sernicola, difensore in uscita dall'Entella ma di proprietà del Sassuolo. La strategia è comunque di attendere il decorso dell'infortunio di Bastoni fino alla prossima settimana prima di decidere se cercare un alter ego.

A.BO.

20/01/2020 17:46:51