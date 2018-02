La Spezia - Carico di medaglie per la Dreaming Gymnastics questa domenica alla prima prova regionale Confsport. Nel campionato di specialità B oro al corpo libero per Guidi Emily e argento per Sofia Pieroni. Nella stessa categoria però al cerchio Guidi e Pieroni riconfermano rispettivamente il primo e secondo posto mentre Giulia Vizzotto si aggiudica la medaglia di bronzo. Brave anche Michela Favetti (alla fune) e Ylenia Vizzotto (alla palla) che vincono entrambe il secondo gradino del podio.



Nel campionato di specialità C al corpo libero (categoria esordienti) è fascia d'oro per Sofia Di Novi , Gaia Berretta e Chiara Spadoni; fascia argento per Paola Danese; fascia di bronzo per Elena Montanari e Sara Anzilotti. Nella categoria allieve è oro per Costa Clizia e argento per Alicia Danese.

Bravissime anche le bambine del settore amatoriale che hanno vinto parecchie medaglie nel Trofeo Arcobaleno.

Grande soddisfazione per le tecniche Luisa Orlandi , Rosalba Asllani , Samantha Marchi , Rayna Slavcheva Slavova e la coreografa Marina Setti.

19/02/2018 09:59:28