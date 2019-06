La Spezia - Chi seguirà Entella, Pordenone e Juve Stabia in serie B? Domani 2 giugno si giocano le partite di ritorno dei quarti di finale dei playoff di serie C. In lizza alcune piazze storiche del calcio: il Catania va a Trapani (2-2 all'andata), la Triestina difende in casa l'1-1 contro la Feralpisalò, il Pisa parte dal successo per 2-3 ad Arezzo mentre il Piacenza a Imola ha vinto per 0-2 e vede le semifinali. Due promozione in questa stagione, per riportare la cadetteria a 20 squadre.

REDAZIONE

01/06/2019 11:04:56