La Spezia - Chi ha vito la partita dice che, neanche a dirlo, il gol più bello è stato il suo. Quello di Totò Di Natale è andato nella rete della ricerca di una cura per i tumori pediatrici, un paio di giorni fa a Udine, in un evento a cui ha partecipato anche Dominissini. Sulle spalle la maglia del Donatello Calcio, sul tavolo una proposta spezzina per tornare in campo nel campionato Uisp. Sarebbe stata la Locanda Alinò a farsi sotto per avere il fiuto del gol del campione a disposizione.

A.BO.

04/10/2018 15:53:57