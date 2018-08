La Spezia - Il colpo dell'ultimo giorno è senza dubbio della Salernitana, che si assicura Davide Di Gennaro dalla Lazio, società capo-gruppo di Lotito. Il centrocampista potrà dare valore sia al club per cui giocherà sia a tutta la serie cadetta. Ieri il nuovo fantasista dei campani ha detto: "Vivo di emozioni e credo che una piazza calorosa come quella di Salerno possa regalarmi tanto. Arrivo con grande entusiasmo portando la mia esperienza e con la voglia di dare il massimo per questa maglia. Avevo diverse proposte da squadre di categoria superiore ma avevo bisogno di nuovi stimoli e dopo l’annata passata sentivo il bisogno di sentirmi di nuovo protagonista e credo che Salerno possa darmi tutto questo".

