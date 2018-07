La Spezia - Il Tribunale Federale Nazionale, presieduto da Roberto Proietti, ha dichiarato improcedibile (per vizio di forma) il deferimento nei confronti della Società AC Chievo Verona e, per l’effetto, restituisce gli atti alla Procura Federale. Con la restituzione degli atti del processo, la Procura deve ora decidere se istruire di nuovo un procedimento procedendo a un nuovo deferimento nei confronti della società veronese e del suo presidente Campedelli. Accolto invece il deferimento nei confronti della società AC Cesena, ed infligge una penalizzazione di punti 15 in classifica, da scontare nella stagione sportiva in corso 2018/2019, nel caso in cui la società romagnola dovesse risultare iscritta a qualsivoglia campionato organizzato dalla Figc.

25/07/2018 10:36:06