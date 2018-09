La Spezia - In mixed zone arriva Pippo De Col, sorridente per il successo anche perché per lui come per i tifosi dello Spezia è il primo acuto contro il Carpi: “Non avevo mai vinto con il Carpi in tutta la mia carriera - si confida il terzino - e finalmente ci siamo riusciti tutti insieme. Hanno una identità ben precisa ed è sempre difficile giocarci. L’abbiamo recuperata con grande carattere da squadra vera. I numeri parlano chiaro, forse abbiamo disputato la miglior partita della stagione. Dare continuità ora in trasferta? Penso che non abbiamo fatto bene solo a Venezia, ci conoscevamo ancora poco. Galabinov? Un giocatore importante che sta entrando in forma. Dispiace per l’infortunio, speriamo sia qualcosa di leggero. Il derby col Livorno? Speriamo di fare una buona prestazione e di raccogliere dei punti importanti”.

MARCO PASSALACQUA

29/09/2018 17:57:43