La Spezia - “Soffriamo la classifica e gli episodi che spesso ci condannano. Un po’ di timore di fronte a una squadra buona c’è stato. Abbiamo pensato più a contenere sperando in qualche ripartenza, ma il risultato è meritato”. Luigi De Canio festeggia quattro punti in due partite e tiene accesa la fiammella della speranza. Squadra più bella del Cesena che una settimana fa si è presa la posta piena, ma ancora non fuori dal tunnel dell’insicurezza forse. “Ho visto dal modo di stare in campo e dalla personalità delle risposte anche dal punto di vista fisico. Non siamo usciti sconfitti, vuol dire che siamo vivi e che vogliamo giocarci le nostre chance fino alla fine. Non abbiamo la mente sgombra purtroppo anche se cerco di aiutare i ragazzi a stare sereni. Abbiamo perso molti punti nei secondi tempi e questo ci pesa”.

A.BO.

10/03/2018 17:24:07