La Spezia - Federico Panza, ex giocatore della U15 dello Spezia Calcio nella stagione 2015-16, sarà fra i giocatori del FC Crotone che scenderanno in campo al Picco per la 2a giornata del campionato di B. Manda un suo saluto ricordando con piacere l'anno trascorso fra gli aquilotti. Il 18enne originario di Cariati è nel giro della prima squadra a soli 18 anni, in attesa di debutto. "Dopo quattro anni si ritorna nella città dove tutto è iniziato. Spezia sempre nel cuore!".

